Luciano Huck, de 53 anos, foi um dos grandes amigos de Preta Gil, que morreu, no dia 20 deste mês, aos 50 anos, em meio ao tratamento contra câncer colorretal. Neste domingo (27), o marido de Angelica prestou uma homenagem póstuma para a atriz, empresária, cantora e apresentadora.



"Hoje vamos encerrar o 'Domingão' com uma homenagem a uma amiga muito amada, uma artista muito querida, uma mãe presente, uma filha orgulhosa, uma avó dedicada, uma mulher admirável: Preta Gil", começou o titular do "Domingão com Huck".





"A história da Preta se mistura a minha história, que se mistura à história desse programa. São 25 anos de amizade, de amor, de parceria, no palco e fora dele", relembrou, em referência ao companheirismo que sempre teve com a filha de Gilberto Gil.

Em seguida, Huck relembrou as várias participações que a cantora fez no programa dele. Ele ainda se orgulhou de ter recebido a cantora recentemente no palco do dominical para cantar a abertura de "Vale Tudo", remake de Manuela Dias a partir da obra original de Aguinaldo Silva, Gilberto Braga e Leonor Bassères.

"Quando a gente mudou de casa, do 'Caldeirão' para o 'Domingão', ela veio junto, como quem é da família, veio dar as boas-vindas, ver se estava tudo certo, estava lá na estreia. E quis o destino que nesse mesmo palco ela fizesse sua última participação na TV ", declarou.

"Preta plantou o amor e colheu os mais lindos frutos dele. Amigos que nos últimos anos fizeram da sua luta pela vida uma missão de acolhimento, de amor e cuidado incondicional. Lindo de ver. Além do amor, a Preta plantou as sementes da liberdade, da opinião, da inclusão, da justiça, do poder da mulher, da representatividade", pontuou.

Relembre

Preta Gil faleceu no domingo (20), em Nova York, aos 50 anos. Ela havia se mudado para os Estados Unidos na esperança de um tratamento experimental, após tentar todos os recursos disponíveis no Brasil e não ter conseguido se curar.

A artista foi velada no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (25). Em seguida, o corpo dela foi cremado em uma cerimônia intimista restrita aos familiares e amigos próximos.