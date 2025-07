Reprodução Instagram | João Pedro Lima/ Portal iG Após velório, corpo da artista será cremado

Fãs da cantora Preta Gil estão se reunindo no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, para se despedir da cantora, atriz, apresentadora e empresária nesta sexta-feira (25). Ela morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em meio ao tratamento contra câncer colorretal.



O velório tem início previsto para às 9h e deve terminar às 13h. O cortejo começará posteriormente. O Portal iG está no local para acompanhar a movimentação e a despedida de familiares, amigos e fãs.

O cortejo passará ruas do Centro da cidade, transitando também pelo circuito de megablocos de carnaval que, nesta semana, foi batizado com o nome da artista, como forma de homenagem póstuma, conforme informou o Eduardo Paes (PSD-RJ), prefeito do RJ.

Os trechos contemplados pela procissão fúnebre são: vias do Centro e da Zona Portuária, Rua Araújo Porto Alegre, Avenida Presidente Antônio Carlos, Rua Primeiro de Março, Avenida Presidente Vargas, Avenida Francisco Bicalho, Viaduto do Gasômetro, Avenida Brasil e a Rua Monsenhor Manuel Gomes.

Cremação

Ainda nesta sexta-feira (25), após o velório, o corpo de Preta Gil será encaminhado em carro aberto para a capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju.

Lá, uma cerimônia intimista será realizada apenas com a família e os amigos. Depois disso, a artista será cremada. A previsão é que isso ocorra entre 15h e 17h.

Relembre

Em dezembro de 2023, Preta compartilhou a notícia de que o câncer havia entrado em remissão. No entanto, já em janeiro de 2024, ela revelou que a doença havia retornado. A recidiva atingiu quatro áreas: dois gânglios linfáticos, o peritônio e o ureter.

Aos 50 anos, Preta Gil faleceu no domingo (20), em Nova York. Filha do cantor Gilberto Gil, ela havia se mudado para os Estados Unidos na esperança de um tratamento experimental, após tentar todos os recursos disponíveis no Brasil.

Enquanto esteve fora, contou com o carinho de amigos e familiares que foram visitá-la. Embora estivesse com planos de voltar ao Brasil, acabou não resistindo às complicações da doença.