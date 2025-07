Reprodução/redes sociais Gominho se despede de Preta Gil





Após falar pela primeira vez sobre a morte de sua grande amiga, Preta Gil, Gominho resolveu compartilhar com os seguidores o processo de luto que tem vivido. O apresentador frisou que os últimos dias têm sido difíceis e que, infelizmente, a vida segue.

Gominho anunciou que está procurando outro apartamento para morar no Rio de Janeiro:

“A vida não dá trégua, amor!” , disse ele, ao ser questionado sobre a rapidez em buscar um novo imóvel para morar no Rio e seguir a vida.

“Queria tanto um ano sabático, mas vamos que vamos. Estou passando por tanta coisa, mas vou tentar mesmo” , frisou, ao responder a um internauta em sua página pessoal.

O famoso ainda explicou que o processo de despedida de Preta Gil começou antes mesmo da morte da cantora. Desde que ela viajou para realizar o tratamento nos Estados Unidos, Gominho contou que ficou morando na casa dela no Brasil, enquanto administrava sua própria agenda de trabalho.





Grande despedida do apresentador com a amiga

Na noite de segunda-feira (21), Gominho usou suas redes sociais para desabafar sobre a perda de Preta Gil, com quem era amigo íntimo há anos. Em um texto emocionante, o artista contou como tem lidado com o luto desde que voltou de Nova York, onde a cantora realizava um tratamento experimental contra o câncer:

Leia na íntegra:

“Gente, eu tô bem. Triste, mas bem, porque minha amiga descansou de verdade. Tenho sentido esse luto desde a minha volta de NY [Nova York]. Algo lá me fez entender que eu não a veria mais. Já venho chorando bastante desde então, lá na casa dela, onde eu morava. Passava todo dia pelo closet dela, pegava nas roupas, sentia o cheirinho dela e chorava.

Apesar da dor, pra mim a partida dela ontem foi um alívio. Saiu um peso das costas de vê-la naquela situação. Estou triste, mas em paz por ela. Não sou egoísta e também não vou ficar fazendo homenagem em rede social porque não tenho paciência! Minha parte, como todos sabem, eu fiz — e bem feita.

Agora é luz na caminhada, com ela sempre me guiando, como sempre me guiou.”