Reprodução Instagram @franciscogil Francisco Gil presta homenagens para Preta Gil durante ida ao velório

Francisco Gil, de 30 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (25) para homenagear a mãe, Preta Gil. O músico publicou uma foto ao lado da matriarca, além de um registro da placa do "Circuito Preta Gil", batizado pela prefeitura do RJ após a morte da artista.



O único herdeiro da atriz, apresentadora, cantora e empresária já está no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, onde ela é velada. O Portal iG está no local para acompanhar a movimentação e a despedida de familiares, amigos e fãs.





Ao chegar para a cerimônia fúnebre da mãe, Francisco Gil estava acompanhado da ex-BBB Alane Dias, com quem iniciou um romance recentemente. Ele estava emocionado durante a despedida, conforme apurado pela reportagem do iG.

Foto: João Pedro Lima/Portal iG Francisco Gil se despede da mãe em velório emocionante no Rio





Malu Mader, Cláudia Abreu, Péricles, Thiaguinho, Alice Wegmann, Marcelo Serrado e mais famosos marcam presença no velório da artista. O encerramento é previsto para às 13h. Haverá cortejo.

Os trechos contemplados pela procissão fúnebre são: vias do Centro e da Zona Portuária, Rua Araújo Porto Alegre, Avenida Presidente Antônio Carlos, Rua Primeiro de Março, Avenida Presidente Vargas, Avenida Francisco Bicalho, Viaduto do Gasômetro, Avenida Brasil e a Rua Monsenhor Manuel Gomes.

Entenda

Ainda nesta sexta-feira (25), após o velório, o corpo de Preta Gil será encaminhado em carro aberto para a capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju.

Lá, uma cerimônia intimista será realizada apenas com a família e os amigos. Depois disso, a artista será cremada. A previsão é que tudo ocorra entre 15h e 17h.

Falecimento

Aos 50 anos, Preta Gil faleceu no domingo (20), em Nova York. Ela havia se mudado para os Estados Unidos na esperança de um tratamento experimental, após tentar todos os recursos disponíveis no Brasil.