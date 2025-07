Reprodução/Internet Ratinho afirmou que ficou surpreso com capacidade administrativa do filho

Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, afirmou que é contra uma eventual candidatura do filho, Ratinho Jr., à Presidência da República nas eleições de 2026. Em entrevista para Leda Nagle, o apresentador do SBT justificou a posição com o receio do desgaste familiar que uma disputa nacional poderia provocar, apesar de elogiar a trajetória política do governador do Paraná.

“Eu, como pai, não quero… mas o brasileiro quer, então se for para ajudar, vai. Mas se perguntar para mim: ‘Põe seu filho’. Eu digo: ‘Não’. Eu acho que é muito difícil, mas acho que ele tem muita competência”, declarou

O comunicador ainda destacou avanços na educação durante o mandato do filho. “O que ele fez na educação do Paraná é gritante: era 7º lugar e agora é 1º. Ele triplicou as escolas em tempo integral”, defendeu. “Eu acho que o governador de São Paulo está mais forte", pontuou.

"Mas, se falar em governador, aí passa a ser o Ratinho Jr. O grande eleitor da direita é o Bolsonaro. Se ele não for candidato, quem ele indicar vai para o segundo turno”, afirmou o apresentador.

"Sabia que ele seria honesto"

Durante a entrevista, o apresentador do SBT também comentou suas impressões pessoais ao acompanhar a carreira política do filho. “Eu sabia que ele seria honesto e um bom administrador, mas que ele teria competência para fazer essas grandes obras que ele fez, não sabia, não”, admitiu.