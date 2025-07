Reprodução/TV Globo Luciano Huck fala sobre Preta Gil





Luciano Huck participou do Mais Você, de Ana Maria Braga , na manhã desta segunda-feira (21). A atração fez uma grande homenagem à cantora Preta Gil , que faleceu no último domingo (20), nos Estados Unidos, vítima de um câncer no intestino.

A TV Globo dedicou toda a sua manhã à Preta Gil, desde o Encontro até César Tralli, que entrou ao vivo em um plantão exibindo os trâmites do translado do corpo de Preta Gil para o Brasil.

No Mais Você, Ana Maria Braga iniciou a atração emocionada, falando sobre a morte da cantora. Um programa inteiro foi dedicado à filha de Gilberto Gil. Luciano Huck, apresentador do Domingão — último programa de TV no Brasil do qual Preta participou — falou ao vivo com a titular do Mais Você.





O comunicador, que estava no Japão, falou sobre o que Preta Gil representou para a sua vida e para o Brasil:

"Eu tô no Japão, já é noite aqui, bem tarde, na verdade. A gente recebeu a notícia hoje de manhã cedo, logo quando acordamos, e é muito difícil ver essas imagens [referindo-se à participação de Preta Gil no Domingão, em março]" , iniciou.

"Eu tô muito triste mesmo. Por um lado, a Preta não merecia passar pelo que vinha passando; ela estava lidando com dores insuportáveis nas últimas semanas. Então, acho que ela realmente descansou do sofrimento que estava enfrentando" , continuou.

O marido de Angélica contou que viveu momentos especiais ao lado da cantora:

"Por outro lado, a Preta sempre foi muito presente, foi uma das pessoas mais próximas que eu tive. Acho que todas as boas memórias que eu tenho dos últimos 25 anos — os melhores momentos da minha vida, quando eu casei, tive filhos, vivi momentos importantes da minha vida profissional e pessoal — a Preta estava muito próxima. Eu acho que, da porta pra fora, o Brasil está prestando a homenagem que ela merece: como artista, como cantora, como mulher, uma mulher muito corajosa" , frisou.

Por fim, o titular do Domingão contou que a atriz deu uma lição sobre amizade:

"Ela nunca teve medo de se posicionar, mesmo em momentos delicados. Sempre foi muito atacada e sempre se defendeu de maneira equilibrada e consistente. Agora, da porta pra dentro, a Preta era amiga, e ela foi a Preta até o final. Falei com ela semana passada, ainda rindo, tirando sarro de toda essa situação. A Preta deu uma lição de amizade nos últimos tempos" , finalizou.