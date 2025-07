Reprodução: SBT Patati e Patatá com os novos colegas de trabalho





O SBT está renovando sua grade de programação. Além das constantes mudanças de horários que envolvem telenovelas, programas jornalísticos e de auditório, a emissora da família Abravanel iniciou um projeto religioso voltado ao público infantil, em parceria com o canal gospel 3 Palavrinhas .

Essa parceria traz personagens como Sarah, Miguel e Davi, que são um fenômeno na web com músicas cristãs direcionadas às crianças. Agora, esses sucessos digitais estarão ao lado de Patati & Patatá no Bom Dia & Cia. O foco da colaboração será oferecer conteúdo com valores positivos e educativos.





Parceria do SBT com projeto gospel

A emissora de Silvio Santos(1930–2025) está investindo fortemente em conteúdo gospel, e a chegada do 3 Palavrinhas reforça essa estratégia. O grupo é um fenômeno no universo digital, com mais de 13 bilhões de visualizações no YouTube e mais de 12 milhões de inscritos.

“A parceria com o SBT, uma das maiores e mais importantes emissoras do país, vai nos permitir expandir nossa missão de levar conteúdo seguro e educativo para milhares de crianças e famílias” , destacou Marina Fraga, CEO da Oinc Filmes, produtora responsável pela animação, em comunicado à imprensa.

“Estamos muito felizes com essa parceria entre o SBT e o 3 Palavrinhas. É mais um conteúdo de sucesso que se soma à nossa programação, com a segurança de que os pais podem deixar seus filhos com a gente sem preocupação. E o que nos deixa ainda mais contentes é poder levar o 3 Palavrinhas para todo o Brasil” , afirmou Jefferson Cândido, diretor de programas da TV da Anhanguera.

Silvia Abravanel já criticou programação religiosa na emissora

Sobre a criação de uma atração evangélica no SBT, ela afirmou que é preciso ter cautela ao incluir esse tipo de conteúdo na programação, principalmente por seu fundador ser judeu:

Atualmente, o canal exibe o Bom Dia Esperança nas manhãs, sob o comando de Deive Leonardo:

"O dono da emissora era judeu, então vários pastores chegaram a entrar em contato com ele para comprar horário e tudo mais, mas ele era judeu" , revelou na epoca.

"Agora, minhas irmãs são evangélicas, então, de repente, pode-se abrir um espaço ou outro, como foi feito agora no final do ano, o que foi muito maravilhoso" , disse ao podcast Alt Tabet .

"Eu acho que Deus é sempre bem-vindo, em toda a programação, em todos os lugares. Mas é aquela questão: inflar demais não agrada a todos os públicos, mesmo porque todo mundo sabe que o dono da emissora era judeu" , continuou.

Silvia, então, diz que a nova era adotada no SBT pelas irmãs pode causar problemas e danos à imagem da emissora:

"Então, você começa a colocar coisas que não eram convergentes ao pensamento dele, e muitas pessoas que são fiéis — que eu digo, o povo mais velho — podem não ver isso com bons olhos. Então, é uma faca de dois gumes" , finalizou.