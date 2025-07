Reprodução TV Globo; Globoplay Paolla Oliveira como Helena Roitman em "Vale Tudo"

Paolla Oliveira, de 43 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (16) para se pronunciar sobre as inúmeras críticas recebidas pelos espectadores de "Vale Tudo", atual narrativa do horário nobre da Rede Globo.



Isso porque, no capítulo de terça-feira (15), a cena em que Heleninha, interpretada pela atriz, pede um "mambo caliente" foi rechaçada pelos noveleiros. Esta é uma das sequências mais lembradas pelos fãs da versão original do folhetim, exibido em 1988, quando Renata Sorrah assumia o papel.

Não tem nem comparação e que bizarrice essa cena da Paolla Oliveira! #ValeTudo pic.twitter.com/ZD1tkBTDUr — Eduardo (@edu96527) July 16, 2025





Segundo a artista, a sequência exibida ontem não é a mesma que ficou tão famosa na década de 1980. "Não é a cena", garantiu a ex-rainha de bateria da Grande Rio, substituída por Virginia Fonseca a partir do Carnaval 2026.





A fala da atriz indica que a cena será mostrada nos próximos capítulos. Ainda que esteja mudando vários arcos e histórias, Manuela Dias tem mantido algumas tramas e diálogos da primeira "Vale Tudo".

Na semana passada, Alice Wegmann replicou o clássico trava-língua de Solange Duprat, antes interpretada por Lídia Brondi, no casamento de Maria de Fátima, vivenciada por Bella Campos no remake e por Gloria Pires em 1988.

Passagem de bastão

O remake deve terminar em outubro deste ano, quando dará lugar para "Três Graças". A novela inédita é assinada por Aguinaldo Silva, mesmo autor de sucessos da teledramaturgia nacional, como "Tieta", "Senhora do Destino", "Fina Estampa", "Império" e "Porto dos Milagres". A direção é de Luiz Henrique Rios.