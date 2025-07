Reprodução X, antigo Twitter @@BrunoSilvano Sophie Charlotte e Alana Cabral nas gravações de "Três Graças"

Sophie Charlotte, de 36 anos, apareceu caracterizada como Gerluce, a heroína de "Três Graças", narrativa das nove que substitui "Vale Tudo" em outubro deste ano. Esta é a primeira aparição da atriz trajada como a protagonista da próxima trama do horário nobre da Rede Globo.



Sophie Charlotte e Alana Cabral conversando enquanto esperam o gravando do diretor nos bastidores de #TrêsGraças pic.twitter.com/QMZArVQt4a — o reizinho das novelas (@BrunoSilvano) July 13, 2025

Nos registros, publicados em plataformas de interação virtual como o X, antigo Twitter, ela aparece ao lado da filha Joélly. Interpretada por Alana Cabral, a mocinha engravidará na adolescência, passando pela mesma situação que a mãe e a avó, Lígia (Dira Paes), enfrentaram.





As primeiras sequências foram gravadas em um terminal rodoviário, em São Paulo. A história será ambientada na megalópole a fim de atrair a audiência desta região, que tem se afastado cada vez mais dos folhetins, principalmente quando comparada com o Rio de Janeiro, onde a maioria das novelas se passam.

Entenda

O roteiro de "Três Graças" é assinado por Aguinaldo Silva, mesmo autor de sucessos da teledramaturgia nacional, como "Tieta", "Senhora do Destino", "Fina Estampa", "Império" e "Porto dos Milagres".

Esta narrativa marca o retorno do autor ao canal após uma demissão inesperada. Mesmo com vários folhetins de grande repercussão e audiência, Aguinaldo foi demitido do canal em janeiro de 2020, após as críticas por "O Sétimo Guardião", que teve baixos índices de audiência.

Já a direção da nova novela fica a cargo de Luiz Henrique Rios. O elenco conta ainda com Pedro Novaes, Xamã, Belo, Murilo Benício, Gabriela Loran, Miguel Falabella, Samuel de Assis, Grazi Massafera, Romulo Estrela, entre outros nomes.