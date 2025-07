Reprodução: Globo Leandro Lima em Vale Tudo





Leandro Lima, atualmente no ar em Vale Tudo como Walter, interpretará Herculano na próxima novela das 21h. Em Três Graças, de Aguinaldo Silva, ele viverá um bem-sucedido diretor de banco, casado com Lena (Bárbara Reis), que chegou a sofrer perdas gestacionais.

O personagem fará de tudo para realizar o sonho da esposa de se tornar mãe, mesmo que isso envolva atitudes consideradas loucas.

Escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, a trama terá direção artística de Luiz Henrique Rios. A história girará em torno de três mulheres que engravidaram jovens e precisaram lidar com a maternidade solo: Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral).

Atualmente, Leandro Lima está no ar interpretando um dos “ficantes” de Odete Roitman(Débora Bloch), uma das personagens mais marcantes da trama. A empresária, dona da influente TCA, cruzou com ele durante uma festa badalada, onde o charme do rapaz chamou sua atenção imediatamente. Walter irá aprontar bastante a mando da vilã.





Grandes nomes estão reservados para Três Graças

Lígia será muito prejudicada ao receber medicamentos falsificados distribuídos pela fundação de Santiago Ferretti, vivido por Murilo Benício. Gerluce lutará por justiça para todas as vítimas do vilão na novela e elaborará um plano para roubar toda a fortuna escondida dentro de uma estátua na casa da amante de Santiago, Amarinda, interpretada por Grazi Massafera.

O policial Paulinho (Rômulo Estrela) passará a investigar o crime e se apaixonará por Gerluce, sem saber que ela está por trás de tudo.

Também estarão no elenco Andréia Horta, como Zenilda, esposa de Santiago; Arlete Salles, como Josefa, mãe de Amarinda; Paulo Mendes, como Raul, filho da vilã; e Marcos Palmeira, escalado para interpretar o pai de Gerluce.

Miguel Falabella fará Kasper, um homem muito rico e gay que tem uma filha adotiva, vivida por Mell Muzzillo, e uma sobrinha interpretada por Daphne Bozaski.

Rejane Faria, Juliana Alves, Otavio Müller e Augusto Madeira ficarão responsáveis pela parte humorística do enredo. Também participarão nomes como Enrique Diaz, Carla Marins, Guthierry Sotero, entre outros.

A trama será ambientada na Brasilândia e na Aclimação, em São Paulo. Inicialmente, o enredo se passaria no Rio de Janeiro, mas a direção da Globo optou pela mudança. A estreia está prevista para outubro, substituindo Vale Tudo.