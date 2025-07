Reprodução Instagram @loracarola Carolina Dieckmmann posa com dinheiro falso

Carolina Dieckmmann, de 46 anos, usou as redes socias na última segunda-feira (14) para comentar sobre os caminhos tortos que Leila, papel dela no remake de "Vale Tudo", tem trilhado ao lado do vilão Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 8 milhões de seguidores, ela compartilhou uma foto na qual surge com cédulas falsas. O rosto presente nas notas do dinheiro de mentira é justamente o de Leila.





"Quem tá gostando da Leilinha lavando o dindin do Marco Aurélio?”, questionou na legenda da postagem. Na trama, adaptada por Manuela Dias a partir da obra original de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva, a personagem ajuda o marido em um esquema corrupto.

Ela está à frente de uma clínica de estética de fachada, criada com um único intuito: lavar o dinheiro roubado por Marco Aurélio. O charlatão dá golpes na TCA, empresa de Odete Roitman (Debora Bloch), e desvia parte do dinheiro para si mesmo.

Fase final

"Vale Tudo" se despede da grade da Globo em outubro deste ano. Será "Três Graças" a narrativa responsável por ocupar o horário nobre da emissora no segundo semestre de 2025. A história é assinada por Aguinaldo Silva, com direção de Luiz Henrique Rios.

O elenco conta ainda com Sophie Charlotte, Xamã, Dira Paes, Murilo Benício, Gabriela Loran, Miguel Falabella, Samuel de Assis, Grazi Massafera, Romulo Estrela, entre outros nomes.