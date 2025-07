Reprodução: SBT Banheira do Gugu, quadro icônico dos anos 90





O SBT decidiu trazer de volta um dos quadros mais icônicos — e também polêmicos — da TV brasileira. A partir desta segunda-feira (14), a Banheira do Gugu retornará dentro do Programa do Ratinho, em novo formato e com nome atualizado.

Grande sucesso dos anos 1990, o quadro ficou marcado pelos homens e mulheres que disputavam, de sunga e biquíni, dentro de uma jacuzzi, com forte contato físico e, muitas vezes, cenas de nudez, o que gerou duras críticas na época.

É considerada uma das maiores audiências do Domingo Legal, especialmente na fase comandada por Gugu Liberato (1959–2019). A atração consolidou Gugu como um dos maiores apresentadores da TV brasileira, alcançando a liderança isolada de audiência por quatro anos, entre 1997 e 2002, e disputando ponto a ponto com a Globo nas tardes de domingo.

O fenômeno das tardes de domingo da emissora de Silvio Santos (1930-2025) também lançou nomes, como o de Luiza Ambiel, uma das protagonistas da banheira. Em outras ocasiões, a Banheira do Gugu foi testada novamente: em 2015, Gugu tentou emplacar o formato em seu programa na Record (2015–2017), mas sem sucesso, devido às regras mais rígidas da emissora da Barra Funda.

O SBT chegou a homenagear o quadro em 2023, no Fofocalizando, produzindo conteúdos sobre os bastidores, além de entrevistas com ex-participantes e reportagens sobre o impacto da atração no país.





A nova versão no programa do Ratinho chega em um momento importante. Nas últimas semanas, a atração tem alcançado picos de 7 pontos e conquistado a vice-liderança isolada. O Programa do Ratinho já conta com quadros populares, como Dez ou Mil, Jornal Rational e Boteco do Ratinho.

A emissora ainda não revelou quem serão os integrantes da versão para o horário nobre, mas o objetivo é manter a essência do original do Domingo Legal. Quando foi exibida, a Banheira do Gugu foi alvo de críticas de especialistas em TV, em meio à acirrada disputa por audiência entre Globo e SBT. Na época, a Globo chegou a responder à polêmica produzindo um "Sushi Erótico" no Domingão do Faustão — o que também gerou controvérsias.

A atração chegou a receber uma advertência do Ministério da Justiça, em setembro de 2000, com base na Portaria 796, que proíbe a exibição de cenas com partes íntimas em horários acessíveis ao público infantil.

Em outubro do mesmo ano, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que a Banheira do Gugu só poderia ser exibida após as 20h, o que levou à extinção do quadro naquele mesmo mês.