Reprodução/redes sociais Pe. Marcelo Rossi passa mensagem para Lexa





Lexa chorou bastante com uma mensagem do padre Marcelo Rossi durante sua participação no Domingo Legal , do SBT. Depois da cantora perder a primeira filha, o sacerdote católico afirmou que ela terá a oportunidade de ser mãe novamente.

Durante o programa deste domingo (6), o padre pediu licença para Celso a fim de dar um recardo à famosa. "Posso fazer uma coisa só?", perguntou. "Pode, claro" , disse Portiolli.

"Você sabe, né? Vai chegar a hora de ter novamente, tá? Amém" , disse o padre que se aproximou de Lexa na bancada da atração. A cantora, ficou visivelmente emocionada, chorou e perdeu a fala.

"Que lindo! Lexa é abençoada por Padre Marcelo ao vivo no Domingo Legal" , disse um. "Impossível não chorar vendo a cena da Lexa com o Padre Marcelo Rossi", comentou outro.





Morte da filha

Lexa anunciou a morte da filha em 10 de fevereiro, através de uma mensagem no Instagram. "Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas para a gente" , disse.

“Foram 25 semanas e quatro dias de uma gestação muito desejada. Uma pré-eclâmpsia precoce com síndrome de HELLP, 17 dias de internação, Clexane [medicamento injetável que previne a formação de coágulos de sangue], mais de 100 tubos de sangue na semi-intensiva e três na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) lutando pelas nossas vidas" , continuou.

"Lembro da última noite grávida, eu não conseguia dormir e você mexeu a noite toda, você sabia me acalmar como ninguém, eu rezei tanto e implorei tanto pra que tudo desse certo, eu cantei pra barriga, fiz playlist de parto. Eu tomei AAS [ácido acetilsalicílico, de efeito analgésico e cálcio na gestação toda, fiz um pré natal perfeito, fiz tudo, mas minha pré-eclâmpsia foi muito precoce, extremamente rara e grave" , frisou.

“Sofia, te amarei eternamente minha filha amada, espero te honrar muito, eu sei que um dia vamos nos reencontrar em um lugar lindo. Espera que a mamãe vai te dar mais colo" , finalizou na época.