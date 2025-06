Reprodução/RPC Wilson Kirsche, ex-RPC, é contratado pela Rede Massa

Wilson Kirsche, jornalista com 28 anos de atuação na RPC, afiliada da Globo no Paraná, é o novo contratado da Rede Massa, emissora ligada ao SBT. O comunicador foi anunciado como reforço da equipe do Tribuna da Massa Curitiba, onde ficará responsável por conteúdos exclusivos e reportagens especiais no telejornal local.

O jornalista celebrou a nova fase e destacou o reencontro com ex-colegas da RPC. “Estou muito feliz em reencontrar colegas com quem já trabalhei e que são referência na profissão”, afirmou o novo contratado da Rede Massa.

“E também muito entusiasmado em contar novas histórias no Tribuna da Massa, em um programa tão respeitado nessa faixa horária em uma emissora muito querida pelo público”, completou.

Wilson Kirsche deixou a RPC em dezembro de 2024, encerrando uma trajetória marcada por coberturas de relevância nacional e internacional. Ao longo da carreira, produziu reportagens para diversos telejornais da Globo, como Bom Dia Brasil e Jornal Hoje, e atuou como apresentador interino do Boa Noite Paraná.

Reconhecido por seu texto impecável, Wilson Kirsche relembrou momentos marcantes da carreira no anúncio de sua saída. “Foram 28 anos na RPC. Nesse tempo gravei reportagens para todos os programas e telejornais da Globo”, escreveu.

“Trabalhando, percorri 20 estados. Cobri ainda crises (Paraguai e Argentina), quarteladas (Paraguai e Bolívia) e cúpulas de chefes de Estado (Colômbia, Paraguai e Argentina). Ganhei prêmios e muitos amigos", declarou.