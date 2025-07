Reprodução: SBT Celso Portiolli se emociona no Domingo Legal





O apresentador Celso Portiolli se emocionou durante uma conversa com Eliezer e Viih Tube no quadro De Quem é Essa Mansão?, exibido neste domingo (13). Durante o bate-papo no Domingo Legal , o casal falou sobre o nascimento do filho Ravi, o caçula. Os influenciadores relataram todas as dificuldades que enfrentaram nos primeiros dias de vida do pequeno.

Ravi ficou internado no hospital por uma semana. Logo depois, foi para casa, mas, no décimo dia, precisou retornar ao hospital. Quando todos acreditavam que o bebê iria melhorar, veio a notícia de que seu estado de saúde havia piorado:

"Eu tava aqui [em casa], e ela me deu a notícia de que a situação dele estava pior do que quando internou. ‘Meu Deus, o que Você quer com isso?’. Não é possível que isso seja normal. Eu subi, fui para o meu quarto. Eu nunca orei, nunca me ajoelhei para orar. Nesse dia, eu me ajoelhei no quarto e orei com muita honestidade, porque eu não sabia como fazer isso" , disse o influenciador.

Eliezer contou que pediu a Deus um sinal muito claro de que tudo daria certo:

"Vou fazer um acordo com Você: se Você salvar o meu filho, eu faço tudo, independente de qualquer coisa" , frisou.





Nesse momento específico da conversa, Celso Portiolli ficou bastante emocionado com o relato do influenciador e começou a chorar:

"Eu vou chorar nessa mansão. Eu vou chorar de novo" , disse o comunicador.

Logo depois, Eliezer relatou como sentiu que Deus falou com ele e que, após isso, conversou com Viih Tube naquela mesma noite, antes de chegar ao hospital para trocar de turno com a esposa e acompanhar outro raio-X que Ravi faria:

"Eu tenho certeza de que não vai ter nada. É Deus falando: ‘Vai ser comigo. Não adianta médico, não vai ser nada. Vai ser no meu tempo, do meu jeito. Para de tentar interferir nas coisas’" , contou o influenciador.

Após o momento, o Domingo Legal se tornou um dos assuntos mais comentados de todo o Brasil. O quadro abordou, principalmente, a mansão dos influenciadores, no entanto, causou muita emoção nos relatos pessoais.