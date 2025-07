Reprodução/Internet André Azeredo é o novo contratado do SBT para o jornalismo

O SBT contratou nesta segunda-feira (14) o jornalista André Azeredo. Ex-Record e com passagens por Globo e RBS, afiliada da emissora no Rio Grande do Sul, ele reforçará a equipe de reportagem e também assumirá a apresentação das edições de sábado do SBT Notícias.

André Azeredo estava fora da televisão desde o fim de 2024, quando foi dispensado pela Record, onde trabalhava desde 2019. No canal, atuou como repórter e apresentador de plantões jornalísticos. Com a nova fase, ele volta à TV aberta e se junta ao time fixo de jornalistas do SBT, integrando a cobertura diária e os telejornais da casa.

Natural do Rio de Janeiro, o jornalista tem formação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Passou pela RBS (2006-2015), afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, antes de se mudar para São Paulo.

Em 2015,chegou à Globo, onde atuou como repórter na capital paulista. Quatro anos depois, em 2019, migrou para a Record, onde teve mais visibilidade, especialmente em coberturas ao vivo. No canal, também chegou a apresentar edições especiais dos principais telejornais, até sua saída no fim do ano passado.