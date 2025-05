Reprodução Instagram - 19.5.2025 Rose Miriam, Gugu Liberato e os três filhos do apresentador, João, Marina e Sofia

Considerado como um dos apresentadores mais icônicos da TV brasileira, Gugu Liberato (1959-2019) reuniu um longo patrimônio pela atuação como comunicador e empresário. A herança, avaliada em R$ 1,4 bilhão, foi dividida entre os filhos e os sobrinhos, que desembolsaram algumas quantias para graduações e carros.

75% do valor foi distribuído para João Augusto, Sofia e Marina. Cada filho recebeu aproximadamente R$ 350 milhões. Os outros 25% foram destinados aos cinco sobrinhos de Gugu, que receberam, cada, R$ 70 milhões. As informações são do "Extra".

Saiba como os filhos estão vivendo depois da partilha dos bens

Formada em Administração de Empresas pela Pepperdine University, em Malibu, Sofia surpreendeu o público recentemente, ao fazer uma mudança no visual. Além dos gastos com a graduação, a jovem costuma desembolsar dinheiro com carro.





Uma Ferrari vermelha, avaliada em R$ 2,5 milhões, foi uma das aquisições dela. A irmã de João e Marina também oficializou a união com o piloto de drift Gabriel Gravino. Ao contrário de celebridades que promovem festões de luxo, a herdeira de Gugu optou por uma cerimônia intimista, que ocorreu nos Estados Unidos.

A renda de Sofia não se restringe ao patrimônio herdado. Isso porque ela atua como influenciadora digital, essencialmente em conteúdos voltados ao segmento fitness. Ele já ultrapassou a marca de 500 mil seguidores no Instagram.

João Liberato

Por meio das redes sociais, João mostra o dia a dia nos Estados Unidos. Ele, que soma 865 mil seguidores no Instagram, já revelou o desejo de seguir os passos do pai e se lançar na carreira de apresentador de televisão. Liberato, inclusive, participou de atrações da Globo e SBT.

Para se aprimorar, o herdeiro de Gugu ingressou em um curso de Comunicação e Administração de Empresas, que já foi concluído. A graduação ocorreu em Rollins College, uma das instituições acadêmicas mais famosas da Flórida.

Recentemente, o jovem emocionou os fãs ao parabenizar Gugu, que completaria 66 anos em abril deste ano, caso estivesse vivo. "10 de Abril. Parabéns, papai! Hoje completaria 66 anos. Faz muita falta. Mas eternamente em nossos corações", escreveu.

Embora não costume publicar muitos registros, João divide com os fãs alguns dos looks que compra, além das viagens que costuma realizar. Ele já esteve em destinos como Espanha e Itália.

Marina

Marina também escolheu se profissionalizar nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia. A jovem de 21 anos está estudando Cinema e Produção de TV na Marymount University. As mensalidades podem chegar a R$ 300 mil, segundo o "Extra".

Morando com Felipe Lessa, ela compartilha alguns bastidores da vida pessoal com os mais de 500 mil seguidores que a acompanham no Instagram. Recentemente, ela arrematou um Tesla Model X conversível. O veículo de luxo é avaliado em R$ 500 mil. Recentemente, ela anunciou aos fãs que tinha conseguido conquistar a cidadania americana.