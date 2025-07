Reprodução Instagram @maisa Larissa Manoela e Maisa Silva

Larissa Manoela, de 24 anos, se surpreendeu com o "Fantástico", atração dominical da Rede Globo comandada por Poliana Abritta e Maju Coutinho. Nesta segunda-feira (14), a atriz rebateu um quadro de humor da revista eletrônica e afirmou que estavam querendo "criar disputa" entre ela e Maisa Silva.



"Ainda bem que, entre eu e Maisa, não precisamos preferir ninguém. Somos amigas, artistas, nos respeitamos, admiramos o trabalho uma da outra e temos uma história de anos na TV. Fiquei surpresa em quererem criar uma disputa feminina onde não existe. Lutamos sempre contra isso", escreveu a artista.





O pronunciamento veio logo depois da exibição do quadro, no último domingo (13). Na ocasião, o programa mostrava uma cena de Larissa Manoela em "Êta Mundo Melhor" abrindo um bilhete, com a seguinte frase: "Prefiro a Maisa".

Para a atriz, isso foi uma forma de colocar ela e a amiga de longa data em uma espécie de disputa. As duas já contracenaram juntas em "Carossel", novela infantil do SBT, e também em "De Volta aos Quinze", série disponível na Netflix.

Entenda

Larissa Manoela, de 24 anos, retornou às telinhas para interpretar Estela, uma das personagens principais de "Êta Mundo Melhor", novela das seis que é uma continuação de "Êta Mundo Bom".

O folhetim substitui "Garota do Momento" na faixa das seis da Rede Globo. Escrita por Alessandra Poggi e com direção artística de Natália Grimberg, antiga obra trazia Maisa como a vilã Bia Alencar.

Larissa Manoela já esteve na Globo em 2022. A atriz protagonizou "Além da Ilusão" e vivenciou duas personagens distintas em fases diferentes da narrativa. Isadora e Elisa eram as protagonistas defendidas pela atriz.