Reprodução/redes sociais Larissa Manoela rebate Sônia Abrão





Larissa Manoela rebateu uma crítica feita pela apresentadora Sônia Abrão. A veterana do A Tarde É Sua participou do programa De Frente com a Blogueirinha e soltou o verbo sobre o trabalho que a atriz vem realizando na Globo. No entanto, acabou recebendo uma resposta em forma de textão.

Na conversa com a Blogueirinha, a apresentadora comentou o primeiro trabalho da jovem na Globo, em Além da Ilusão.

"A Larissa Manoela já tinha se ferrado quando fez Além da Ilusão (2022). É uma ótima atriz, ela fez uma primeira fase muito boa, mas a segunda fase foi uma canastrice total" , disse Sônia.

O trecho da entrevista da jornalista viralizou, e Larissa Manoela usou sua página no X (antigo Twitter) para responder. "Agora precisamos falar que nem tudo são flores e comentários bons. Quando digo que eu vejo tudo que falam, é porque acabo vendo também os comentários negativos. E faz parte" , iniciou.

"Críticas são válidas — as construtivas mais ainda, porque vêm para agregar. Já as negativas exigem um trabalho de digerir e de não deixar que nos consumam" , continuou.





A atriz ainda retrucou. "Não gostou? Calma que tem mais. Hoje, inclusive, vai ao ar mais uma. Atura ou surta."

Por fim, ela comentou sobre seu trabalho e as dificuldades vividas em Além da Ilusão.

"Pra quem não curtiu e julgou forçadas as crises de ansiedade e pânico da Estela, fiquem tranquilos. Tem um time de direção incrível nessa novela, que me dirige e constrói esse personagem comigo. A gente entendeu juntos que a execução dessas cenas precisava ser assim" , disse.

Por fim, a famosa convidou o público a acompanhar a novela Êta Mundo Melhor, da qual faz parte do elenco.

"Vamos viralizar a novela hoje às 18h também? Sim! Estou aqui gravando desde cedo e, talvez, na hora em que a novela começar eu ainda esteja gravando (de lei). Mas venho aqui comentar assim que tiver um tempinho" , finalizou.

A resposta de Larissa Manoela viralizou nas redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados do mundo. Atualmente, a atriz está no ar na novela Êta Mundo Melhor, de Walcyr Carrasco.