Reprodução: Globo Sônia Abrão detona Maisa





A apresentadora Sônia Abrão, convidada para o "De Frente com a Blogueirinha", da Dia TV, soltou o verbo em relação à atriz Maisa Silva, hoje da TV Globo. A veterana falou sobre diversos assuntos e revelou que nunca gostou da ex-apresentadora infantil.

"Eu não gostava da Maisa desde que ela era criancinha e trabalhava com o Silvio Santos, com aqueles cachinhos. Eu achava aquela menina um porre, gostava da dupla, funcionava muito. Quando separou a dupla [Silvio Santos e Maisa no Programa Silvio Santos] eu achei uma pena" , iniciou.

A apresentadora do A Tarde É Sua, frisa que jeito de Maisa Silva a incomodava:

"E depois, eu achei que ela foi crescendo tão antipática quanto ela era quando criança. Embora era criança, eu entendia isso. Mas assim, ela era muito mal criada, muito mal educada, aquilo me incomodava".

A contratada da RedeTV! ainda pontuou que o 'seu santo não batia' com o da artista:

"Aí ela foi crescendo, meio antipática, arrogante, também meu santo não batia com o dela. Mas, quando ela foi pra Globo, eu falei: 'Pronto, ela vai como apresentadora'. Não imaginava como atriz porque ela já tinha feito Carrossel, não dava pra demonstrar muita coisa como talento de atriz. Ela teve um programa no SBT, mas já adolescente, depois adulta, que foi mais ou menos e depois ela foi embora" , continuou.

Por fim, a veterana conta que achou que a entrada da ex-SBT na emissora carioca, seria uma verdadeira tragédia:

"Agora, quando ela chegou na Globo e falaram que ela ia fazer novela, eu falei: 'Meu Deus, que desastre, como que vai ser isso'" , finalizou.





Outras atrizes entraram na mira de Sônia Abrão durante a conversa



Sônia Abrão não poupou palavras sobre outras atrizes da Globo. Perguntada sobre nomes como Jade Picon, que saiu direto do Big Brother Brasil 22 para Travessia, novela de Glória Perez na qual teve a influencer como atriz, a apresentadora detonou:

"Eu achei ela péssima, horrível em cena, e tremo na base de saber que ela vai voltar numa próxima novela. Tremo na base! Mas ela não teve culpa, a sorte sorriu para ela. Se a Globo achou que podia, se a Glória Perez deu o papel para ela, vamos ver, você vai aproveitar. Estava na cara que não iria dar nada, a menina não tem a menor experiência" , disse.

A Blogueirinha, então, perguntou quem seria melhor entre Jade Picon e Rafa Kalimann, ambas ex-BBBs:

“Nossa, que legal a sua pergunta, maravilhosa: quem é melhor? Olha, eu não acho... As duas eram horríveis, muito ruins” , finalizou.