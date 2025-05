LariReprodução X, antigo Twitter - Larissa Manoelassa Manoela como Estela em 'Êta Mundo Melhor' Larissa Manoela como Estela em 'Êta Mundo Melhor'

Larissa Manoela, de 24 anos, retornará às telinhas para interpretar Estela, uma das personagens principais de "Êta Mundo Melhor", novela das seis que é uma continuação de "Êta Mundo Bom". Por meio das redes sociais, na última segunda-feira (19), ela revelou o visual da mocinha.



"As fotos de ontem em preto e branco, censuradas, em segredo, sem spoilers. Para hoje ela surgir colorida bem na nossa cara. Que segunda-feira feliz, vencemos Estelers", escreveu por meio do X, antigo Twitter, plataforma de interação social de Elon Musk.





Nos comentários, os fãs repercutiram a volta dela à TV. "Que linda", opinou uma internauta. "Está uma princesinha", disse uma segunda. "Estela vai brilhar", declarou um terceiro. "O lookinho de época me pega muito", pontuou ainda uma quarta, em referência à década de 1950, na qual a trama será ambientada.

Entenda

"Êta Mundo Melhor" substituirá "Garota do Momento" na faixa das seis da Rede Globo. O folhetim tem estreia prevista para 30 de junho. Walcyr Carrasco escreverá a primeira leva de capítulos, que, depois passarão a ser escritos por Mauro Wilson. Dessa forma, Carrasco atuará como supervisor.

Walcyr não escreverá a novela toda. Isso porque se dedicará a criação de uma sinopse para o horário nobre. Espera-se que o novelista volte a faixa das nove depois de "Três Graças", narrativa de Aguinaldo Silva, que vai substituir o remake de "Vale Tudo" no segundo semestre deste ano.

O retorno de Carrasco deve ser antecipado após a saída de Gloria Perez. A criadora de sucessos, como "O Clone", "Caminho das Índias", "Salve Jorge" e "A Força do Querer", encerrou o contrato de exclusividade com a Globo. "Rosa dos Ventos", folhetim que estava desenvolvendo para substituir "Vale Tudo", foi cancelado pela direção do canal.