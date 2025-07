Reprodução/redes sociais André Luiz Frambach será protagonista de novo projeto da Globo

André Luiz Frambach será o grande protagonista do dorama "Vidas Paralelas", projeto de caráter experimental visando testar os famosos ‘doramas’, os dramas coreanos que vêm fazendo sucesso em todo o mundo.

O ator foi escolhido para a primeira versão do dorama brasileiro na Globo por ser um rosto jovem, porém bem consolidado no mercado. O passo é tratado como uma nova fase na dramaturgia global, que contará com Giullia Buscacio como par.

Sob roteiro de Walcyr Carrasco, Vidas Paralelas terá 60 capítulos e está sendo gravado de forma sigilosa na emissora carioca. O novo produto ainda não foi anunciado; no entanto, pilotos começaram a ser testados para definir o tom, o elenco definitivo, entre outros detalhes.

Outros nomes de sucesso estarão nessa primeira empreitada: Flávia Alessandra, Marcelo Serrado e Bia Montez.

A meta da Globo é adotar um modelo mais enxuto e direto, mudando o roteiro das novelas tradicionais, que contam com mais de 180 capítulos. O objetivo é lançar a série primeiro na plataforma Globoplay e, logo depois, levá-la para a TV aberta, com exibição na faixa das 17h30 — horário antes ocupado por Malhação e pelas reprises de novelas atualmente.

Para focar no projeto, Walcyr Carrasco primou pelos primeiros 30 capítulos de Êta Mundo Melhor!, que passaram para as mãos de Mauro Wilson após a escrita dessa etapa.

Caso "Vidas Paralelas" faça sucesso, a emissora pretende criar novas histórias seguindo esse modelo de dramaturgia. E assim, nasce um novo modelo dramatúrgico na emissora carioca, mudando toda uma tradição de décadas.





Quem é André Luiz Frambach

André Luiz Frambach é um ator brasileiro, conhecido por seus trabalhos de sucesso em novelas da Globo. Atualmente, é casado com a também atriz Larissa Manoela. Ele iniciou a carreira ainda na infância, estreando em um episódio do programa Por Toda Minha Vida, no qual interpretou Leandro, irmão de Leonardo.

Quando criança, integrou o elenco das novelas Duas Caras (2008), Ciranda de Pedra (2008) e Passione (2010).

Ganhou notoriedade ao interpretar seu primeiro protagonista em Malhação: Casa Cheia, em 2013. Também fez sucesso em A Lei do Amor (2016). No cinema, protagonizou o filme Modo Avião, ao lado de Larissa Manoela, em 2022.