Reproduçao TV Globo Maisa Silva como Bia Alencar em 'Garota do Momento'

Maisa Silva, de 23 anos, está se despedindo de Bia Alencar. A personagem de "Garota do Momento", atual narrativa das seis da Rede Globo, marca a primeira novela da atriz, apresentadora e influenciadora fora do SBT, emissora que a alçou ao estrelato.



Segundo a jovem, as gravações do folhetim assinado por Alessandra Poggi e com direção de Natália Grimberg chegaram ao fim. Por meio do X, antigo Twitter, ela ainda contou o que pretende fazer no tempo livre de "férias", agora que está "desempregada".

"Ainda não caiu a ficha, mas aparentemente eu estou de férias? (desempregada). Vou chegar em casa e assistir ao capítulo de 'Garota do Momento' hoje com calma e talvez chorando... muito. Mais um capítulo especial se encerrando na minha vida! Ainda vou agradecer a todos até a exibição do último capítulo, mas, obrigada mesmo assim", escreveu.





Na trama, ambientada na década de 1958, Maisa defendeu Bia Alencar, um dos papéis centrais da narrativa. Responsável por armar falcatruas e artimanhas contra a mocinha Beatriz, interpretada por Duda Santos, ele despertou o ódio do público.

Agora, na reta final, a vilã parece se encaminhar para um arco de redenção. Isso porque confessou parte das maldades que cometeu, como a mentira de que Beto (Pedro Novaes) tirou a virgindade dela, e a verdade sobre ter trocado um colar de luxo que poderia colocar a filha biológica de Clarice (Carol Castro) na cadeia.

"Garota do Momento" deixará a grade da Globo no dia 28 deste mês. A substituta será "Êta Mundo Melhor!", continuação de "Êta Mundo Bom". A narrativa terá os primeiros capítulos por Walcyr Carrasco, que passará o bastão para o autor Mauro Wilson terminar a obra.