Reprodução/Globo Ana Maria Braga compara louro Mané a espermatozoide





Ana Maria Braga não gostou da vestimenta de inverno do Louro Mané no Mais Você desta quinta-feira (2).

No entanto, a apresentadora fez um comentário bem sem filtro sobre a roupa do 'pássaro'. No início da atração, ela se deparou com o papagaio usando uma touca branca, além de estar enrolado em um cachecol.

Então, a loira comparou o passarinho a um espermatozoide. "Tá parecendo" , disse, rindo bastante.

Com o frio fazendo todo mundo se agasalhar em São Paulo — principalmente por conta da temperatura na casa dos 12ºC — Louro Mané surgiu todo de branco, com roupas feitas para aquecer. No entanto, ele acabou chamando a atenção da global. "Você está com um jeito esquisito hoje, agora que eu reparei" , disse a apresentadora.

"Tô esquisito por quê? Tô quentinho aqui, com gorrinho bonitinho, enrolei um cachecol", respondeu ele, que afirmou ter gostado do look para o programa. "Tá parecendo um espermatozoide" , repetiu Ana Maria Braga, sem controlar o riso.

"É o quê? Tô parecendo o quê? Diz aí" , disse Louro Mané, reflexivo com o comentário no horário matutino. "Espermatozoide? Estou meio gordinho para ser um espermatozoide" , falou o papagaio, que também caiu na risada.

"E o inverno precisa ser assim, se é pra ser inverno... Desde maio de 2022 não fazia uma tarde tão fria quanto a de ontem aqui em São Paulo. Agora está 12 graus e não deve subir acima de 14, então o pessoal está realmente bem vestido " , comentou.





Sobre o Mais Você

O Mais Você é um programa de grande sucesso da TV Globo, que está no ar desde 18 de outubro de 1999, sempre sob o comando da apresentadora Ana Maria Braga. Inicialmente, a atração tinha foco exclusivo na culinária, trazendo receitas, dicas de cozinha e entrevistas com chefs e especialistas.

Com o passar dos anos, o programa conquistou uma audiência fiel e ampliou seu formato para incluir diversos outros assuntos do interesse do público, mantendo sempre a liderança em audiência.

Ao longo do tempo, Mais Você passou a abordar temas variados, como saúde, beleza, prestação de serviços, comportamento e matérias relacionadas ao universo do entretenimento.

Além disso, a atração mistura informação, curiosidades e bom humor, tornando-se um espaço popular e dinâmico nas manhãs da televisão brasileira. Essa diversidade contribuiu para a longevidade do programa e para a consolidação de Ana Maria Braga como a rainha das manhãs globais.