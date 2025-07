Reprodução/RecordTV Globo libera Porchat para participar do ‘Acerte ou Caia’, da Record

O comediante Fábio Porchat participou no domingo (6) do programa Acerte ou Caia , comandado por Tom Cavalcante na Record. A presença do humorista foi autorizada pela Globo, emissora com a qual mantém contrato.

A participação de Porchat acontece dias após Adriane Galisteu, estrela da Record, gravar o Lady Night , talk show de Tatá Werneck exibido pelo Multishow e pela Globo.

A ida de Porchat ao programa de Tom foi recebida com entusiasmo pelo público. O comediante dividiu o palco com influenciadores digitais em um quadro descontraído.

A movimentação reforça uma tendência de maior flexibilidade nos contratos e na circulação de artistas entre emissoras concorrentes.

Galisteu, que também gravou para o programa de Porchat no GNT, o Que História é Essa Porchat?, contribuiu para essa ponte entre Globo e Record.