Reprodução: TV Brasil Paulo Vieira fala sobre cena emocionante em série





O ator e humorista Paulo Vieira, foi um dos grandes convidados do Sem Censura , da última terça-feira (8). Na atração de Cissa Guimarães, fala sobre um momento bastante emocionante que viveu.



A plataforma Globoplay lançou a série Pablo e Luisão, uma série baseada em fatos reais, vivenciados por Paulo Vieira, com 16 episódios. O ator conta que escreveu uma cena de muita emoção redigindo sobre sua mãe Dona Conceição e seu pai, Luisão:



"Eu vou escrever a desculpa que meu pai nunca pediu à minha mãe. E aí eu me empolguei — inclusive, é uma cena de três minutos, numa série de 25 minutos, o que, do ponto de vista de roteiro, é uma insanidade" , disse.

Paulo destacou os desafios que enfrentou ao escrever a cena:

"Você nunca escreve uma cena de três minutos num roteiro de 25 minutos. Um roteiro de 25 tem cenas de, no máximo, 1,5 minuto. Mas eu falei: ‘Eu vou fazer isso’. E aí escrevi uma cena gigante, do meu pai pedindo desculpa à minha mãe" , disse.

Ele contou que, graças às vivências do pai, pôde escolher um caminho melhor para si e trilhar outras oportunidades:

"E aí falei: ‘Porque eu percorri, graças ao meu pai — aos erros do meu pai também — caminhos melhores do que os deles, ou caminhos diferentes, que me permitiram encontrar essas palavras’" , destacou.





Vieira defende que o patriarca não teve muitas oportunidades de mudança no início da vida:

"E meu pai não as encontrou na vida. Para o meu pai, para a pessoa que ele era, essas desculpas não eram uma realidade naquele momento. Aí eu falei: ‘Mas, pra mim, é’. E aí eu escrevi aquela cena" , contou.

Por fim, o ator destacou que Luisão tem mudado bastante como pessoa:

"Meu pai tem se tornado, cada vez mais, uma pessoa muito melhor, muito diferente. Acho que a maturidade também vai chegando. Meu pai foi pai muito jovem — com 19 anos" , finalizou.

Sobre a série Pablo e Luisão

Baseada em fatos reais, Pablo e Luisão se tornou realidade depois que Paulo Vieira contou, em uma rede social, as atrapalhadas e divertidas histórias vividas por seu pai e seu melhor amigo. Mesmo antes da estreia, a história já contava com milhares de fãs. O humorista relatou todas as encrencas em que seu pai e o amigo se metiam.