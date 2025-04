Reprodução/Internet Afiliada do SBT será a primeira emissora da América Latina a implantar o novo transmissor

A TV Sim, afiliada do SBT no Espírito Santo, será a primeira emissora da América Latina a implantar o novo transmissor de última geração R&S TE1. O equipamento, fabricado pela alemã Rohde & Schwarz, foi lançado durante a NAB 2025, maior feira de tecnologia de rádio e televisão do mundo, realizada em Las Vegas.

A novidade marca um avanço técnico que ampliará a cobertura e a qualidade do sinal aberto no estado. O transmissor tem compatibilidade total com os padrões exigidos pela futura TV 3.0 e irá operar com uma potência autorizada de 4,5 kW –a mais alta já concedida no Espírito Santo.

A implantação permitirá que o sinal da TV Sim, afiliada do SBT, atinja a Grande Vitória e se mantenha estável em áreas mais afastadas, garantindo melhor experiência para o público que assiste gratuitamente em casa.

Segundo Enoque Junior, diretor de Tecnologia e Operações da emissora, o novo transmissor trará ganhos em eficiência energética. “Mesmo com potência muito superior, ele consome praticamente o mesmo que um transmissor de menor capacidade", declarou.

"Isso se deve à eficiência da tecnologia embarcada”, sinalizou o executivo. A instalação também melhora a estabilidade da transmissão por meio do índice MER, resultando em som e imagem mais limpos.