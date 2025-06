Reprodução/Instagram Narcisa Tamborindeguy





Narcisa Tamborindeguy causou tumulto no "Acerte ou Caia" da TV Record neste domingo (29) e garantiu momentos pra lá de divertidos e inesquecíveis para o público da atração de jogos.

Logo no início do programa comandado por Tom Cavalcante, a famosa foi escolhida como líder e precisou escolher de cara e quem iria enfrentar o primeiro desafio da atração. Bastante motivada, ela soltou seu famoso hit: "Ai, que loucura"! e chamou sua grande best , a atriz Alexia Dechamps para o jogo.

Bastante nervosa e surpresa, Alexia brincou sobre a situação de enfrentar sua grande amiga no reality show da Record. “Ela tá pensando que vai me ajudar, porque sou amiga dela”. Porém, o resultado não foi o imaginado.





Ao ser perguntada com “Assim é chamado o grupo formado por dez unidades, com a dica D_Z_N_” , Alexia não acertou a resposta que seria "dezena" — e acabou caindo no buraco do programa.

Ao notar que a amiga desapareceu na imensidão do buraco, Narcisa acabou brincando com a situação e disse: "Ela não sobe mais?" , fazendo a plateia ir à loucura rindo. Com bastante bom humor, Tom respondeu: "Peraí, deixa eu ver como está a situação dela. Já desceu e não sobe mais, foi horrível" , disse.

Ao longo da atração, a famosa arrancou muitos risos da plateia. Ela trouxe sua excentricidade para o palco e chegou a mandar beijos para empresários, amigos e personalidades, chegou a trocar os brincos e até colocou um óculos de pérola para combinar com o telão do programa, deixando o público animado.

Porém, a socialite acabou perdendo ao enfrentar o ator Leonardo Miggiorin. Então, ela perdeu todas as vidas que tinha disponível e assim, foi eliminada do palco da atração de Tom Cavalcante.





Quem esteve no Acerte ou Caia deste domingo?

Além da alegria de Narcisa Tamborindeguy, participaram da competição ao seu lado os atores Leonardo Miggiorin, Alexia Dechamps, Lisandra Cortez, Lucas Burgatti e Ruy Brissac.

O programa ainda contou com o influenciador e ex-BBB Bil Araújo, e o ex-Fazenda Pelé Milflows. No time de celebridades que prometem dar o maior gás para não cair no buraco, também estão o cantor Manim Vaqueiro e a dupla sertaneja Gabi & Rapha.

Quem ganhou a atração de Tom Cavalcante este domingo?

Leonardo Miggiorin foi o grande vencedor do Acerte ou Caia do último domingo. No entanto, o ator poderia ter ido para o desafio final e respondido seis perguntas em dois minutos, mas optou por desistir.

Mesmo assim, levou para casa o prêmio de R$ 50.550,00. Caso tivesse aceitado o desafio, teria a chance de ganhar até R$ 300 mil.