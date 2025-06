Imagem: Reprodução/SBT Participantes erram perguntas básicas no Domingo Legal





O Passa ou Repassa, do Domingo Legal, virou assunto mais uma vez nas redes sociais após participantes não saberem responder perguntas de nível fácil.

Desta vez, Celso Portiolli havia solicitado para que pessoas da plateia subissem ao palco a fim de acertar o maior número possível de questões de conhecimentos gerais. Porém, muitas acabaram não respondendo nem mesmo às perguntas mais simples.

Na dinâmica de hoje, o comunicador escolheu pessoas dos times amarelo e azul para resolver diversas indagações. Quem errasse, voltava para o auditório. O time que permanecesse com mais participantes no palco, ao final, vencia.

O apresentador, então, fez a primeira pergunta, extremamente fácil: “Quanto dá a soma de seis mais meia dúzia?” , questionou.

Visivelmente sem saber a resposta, uma das mulheres disparou:

— “Eu sou de humanas!”

Depois, Celso perguntou qual era a primeira consoante do alfabeto. As participantes logo responderam: “ Letra A” (Que se trata de uma vogal).

Em seguida, duas mulheres não sabiam que Roberto Carlos é o cantor conhecido nacionalmente como “o Rei”.

Outra indagação feita por Portiolli envolvia matemática:

— “Quanto é 20% de 10?”

A pergunta causou risos na plateia, e a participante deixou o palco sem saber responder.

Além disso, mais duas perguntas complicaram a vida do auditório do SBT: “Qual é o nome do som emitido pelo cavalo?” e “Em qual região do Brasil fica a Amazônia?”.



Os internautas ficaram atônitos com a falta de conhecimento para perguntas tão simples. "Não é possível não saber em qual região fica a Amazônia" , comentou um usuário.

“O negócio está ruim mesmo lá no Domingo Legal” , pontuou outro.





Narcisa leva tombo no Domingo Legal

"Narcisa", personagem interpretado pelo humorista Tiago Barnabé, passou por uma saia justa engraçada neste domingo (29). O programa estava com temática de São João, festividade muito popular em todo o Brasil, especialmente na região Nordeste.

No entanto, "Narcisa" estava vestida com uma roupa de noivo, com uma cauda bastante longa que se arrastava pelo chão. No palco do Domingo Legal, havia uma fogueira cenográfica.

Ao tentar pular a fogueira cenográfica, o personagem de Tiago acabou tropeçando e caiu com tudo no chão, precisando ser socorrido pelos colegas de palco — o que gerou muitas risadas do público.