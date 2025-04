Reprodução/Internet O artista ironizou polêmicas entre elenco de Vale Tudo

Jonathan Azevedo usou as redes sociais para ironizar a polêmica que movimenta os bastidores da nova versão de Vale Tudo, novela das nove da Globo. Em um vídeo, o ator debochou das fofocas envolvendo os colegas Cauã Reymond, Bella Campos e Humberto Carrão.

“Reymond está apanhando e pedindo para sair, Bella foi para Campos, Carrão está pela menor na garagem e o bacalhau está no forno! Vale tudo por essas fofocas?”, disse Jonathan Azevedo, fazendo graça com a situação dos bastidores da novela da Globo.

Polêmica em Vale Tudo



O clima nos bastidores da novela da Globo ficou tenso após rumores divulgados pela revista Veja apontarem que Bella Campos teria reclamado do comportamento de Cauã Reymond com a direção da trama.

A atriz teria acusado o ator de ser mau colega, debochado, agressivo, machista e displicente. Dias depois, novos relatos indicaram que o ator veterano também se desentendeu com Humberto Carrão. O motivo teria sido o hábito de Carrão de tocar no braço das pessoas durante as conversas, o que teria incomodado Cauã e gerado uma discussão no elenco da novela da Globo.

Além das confusões nos bastidores, ex-namoradas de Cauã Reymond também passaram a publicar indiretas enigmáticas nas redes sociais. Sem citar o nome do modelo, Grazi Massafera publicou uma foto de uma caneca com a frase “lágrimas do patriarcado”. Mariana Goldfarb, ex-mulher do artista, usou as redes sociais para fazer um desabafo. “Tudo o que falei sobre misoginia, violência, machismo… Está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”, escreveu.