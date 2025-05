Reproduçao TV Globo "Garota do Momento": Lilia Cabral como Maristela

Após passar o folhetim inteiro fazendo falcatruas, cometendo crimes e articulando as piores vilanias, Maristela(Lilia Cabral) enfim pagará pelas crueldades que teve em "Garota do Momento", atual produção das seis da Rede Globo, escrita por Alessandra Poggi.



A humilhação pública será o primeiro castigo da megera. Responsável por moldar um passado falso para a nora, Clarice (Carol Castro), ela terá a farsa desmentida. Além disso, o roubo pelo qual Beatriz (Duda Santos) está sendo acusada, também será desvendado e todos saberão que ela se apossou da joia.





Maristela ainda precisará lidar com as consequências do crime cometido por Juliano (Fabio Assunção) há 16 anos. O crápula matou Valéria (Julia Stockler) no primeiro capítulo, acobertou o assassinato e se passou por ela em cartas enviadas para Arlete (Bete Mendes) ao decorrer dos últimos 16 anos da narrativa.

Ambientada na década de 1950, a trama versa sobre o machismo da época, além de expor a luta do movimento preto contra o racismo estrutural da sociedade. Com 203 capítulos, a trama deixará a grade da Globo no dia 27 de junho.





Substituta

"Êta Mundo Melhor" substituirá "Garota do Momento" na faixa das seis da Rede Globo. O folhetim tem estreia prevista para 30 de junho. Walcyr Carrasco escreverá a primeira leva de capítulos, que, depois passarão a ser escritos por Mauro Wilson. Dessa forma, Carrasco atuará como supervisor.

Walcyr não escreverá a novela toda. Isso porque se dedicará a criação de uma sinopse para o horário nobre. Espera-se que o novelista volte a faixa das nove depois de "Três Graças", narrativa de Aguinaldo Silva, que vai substituir o remake de "Vale Tudo" no segundo semestre deste ano.

O retorno de Carrasco deve ser antecipado após a saída de Gloria Perez. A criadora de sucessos, como "O Clone", "Caminho das Índias", "Salve Jorge" e "A Força do Querer", encerrou o contrato de exclusividade com a Globo. "Rosa dos Ventos", folhetim que estava desenvolvendo para substituir "Vale Tudo", foi cancelado pela direção do canal.