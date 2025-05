Reprodução Instagram/ Globoplay Karine Teles e Cauã Reymond

Karine Teles, de 46 anos, se pronunciou sobre as supostas polêmicas protagonizadas por Cauã Reymond, de 45, nos bastidores de "Vale Tudo". O ator foi acusado de gerar um climão nas gravações após conflitos com Bella Campos, intérprete de Maria de Fátima.



Na última terça-feira (20), em entrevista à Fábia Oliveira, a artista negou. ". “Isso não existe! A novela está chamando muito a atenção, as pessoas estão olhando muito para ela. É um assunto muito comentado”, começou ela, que dá vida à Aldeíde no remake.





"Nesse mundo de internet, uma vírgula vira um texto de 40 páginas, entendeu? Eu não vejo nada disso acontecer”, acrescentou. Em seguida, a artista falou sobre Cauã não ter ido para um evento no qual grande parte do elenco esteve.

“Um monte de gente não estava nessa festa. Tem essas festas uma vez por mês e um monte de gente não vai. As pessoas não vão por diversos motivos. Era uma quinta-feira, eu mesma fui, fiquei meia hora e fui embora”, disse. “Aí as pessoas vão procurar cabelo em ovo, vão achar coisas e vão especular", pontuou.

Relembre

Nas últimas semanas, Bella Campos e Cauã Reymond passaram a ser alvo de rumores em relação a uma crise nas gravações da trama. Segundo a "Veja", eles teriam tido uma briga nos estacionamentos dos Estúdios Globo. O motivo desta rusga seriam reclamações do veterano sobre a atuação da jovem.

Já Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, alegou que Bella Campos registrou reclamações formais sobre Cauã, alegando que ele "era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista".

Eles interpretam Maria de Fátima e César Ribeiro na releitura da obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A nova versão deixará a grade da Globo no segundo semestre deste ano, quando dará lugar à "Três Graças", de Aguinaldo Silva, que terá Bárbara Reis no elenco.

Cauã Reymond decidiu se pronunciar sobre as especulações de desentendimentos entre ele e Bella Campos nos bastidores de "Vale Tudo", atual narrativa das nove da Rede Globo. Bella Campos não comentou a suposta polêmica publicamente até então.

No dia 24 de abril, o artista negou uma briga com a colega de profissão durante as filmagens da novela. “Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um dia maravilhoso de gravação. E hoje vai ser também. Graças a Deus está tudo bem”, declarou ele ao portal Leo Dias. O galã ainda afirmou que passava antitranspirante após boatos de mau cheiro: "eu passo, eu passo, eu passo”.