Divulgação/ Lady Night/ Multishow Cauã Reymond e Tata Werneck

Tata Werneck, de 41 anos, surpreendeu os fãs ao comentar os boatos inusitados em relação a Cauã Reymond, de 45. Na última terça-feira (20), por meio dos stories do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 56,6 milhões seguidores, ela respondeu às especulações de que ele teria mau cheiro.



"É verdade que o Cauã tem cecê?", questionou um internauta. Tata, por sua vez, disse que nunca tinha se atentado a esse aspecto. E ainda brincou que, como o colega de profissão estava sempre de sunga, ela não conseguia reparar em outras partes, como a axila.





"Não sei, porque ele está sempre de sunga. Não consigo reparar na axila", acrescentou. Os dois trabalharam juntos em duas produções. O primeiro foi o filme "Uma Quase Dupla" (2018). Já em 2023, eles estiveram em "Terra e Paixão".

Entenda

Os boatos de que Cauã Reymond teria mau cheiro começaram em abril, quando uma suposta desavença entre ele e Bella Campos teria ocorrido nos bastidores de "Vale Tudo".

Nas últimas semanas, Bella Campos e Cauã Reymond passaram a ser alvo de rumores em relação a uma crise nas gravações da trama. Segundo a "Veja", eles teriam tido uma briga nos estacionamentos dos Estúdios Globo. O motivo desta rusga seriam reclamações do veterano sobre a atuação da jovem.

No dia 24 de abril, o artista negou uma briga com a colega de profissão durante as filmagens da novela. “Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um dia maravilhoso de gravação. E hoje vai ser também. Graças a Deus está tudo bem”, declarou ele ao portal Leo Dias. O galã ainda afirmou que passava antitranspirante após boatos de mau cheiro: "eu passo, eu passo, eu passo”.