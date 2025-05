Reprodução Globo - 20.4.2025 Miguel Falabella no 'Altas Horas'

Miguel Falabella, de 68 anos, se acertou com a Rede Globo e retornará à teledramaturgia do canal após mais de duas décadas distantes das novelas. Caberá ao veterano compor o elenco de "Três Graças", novela das nove de Aguinaldo Silva que substituirá o remake de "Vale Tudo" na emissora.



A última aparição dele no formato tinha sido em 2002, quando esteve em "Agora É que São Elas", escrita por Ricardo Linhares. "Tieta" (1989), "Mico Preto" (1990) e "Cara & Coroa" (1995) foram outras obras que ele participou. Ele será visto em dose dupla nas telinhas.





Isso porque, além do papel inédito que defenderá na próxima trama do horário nobre da Globo, ele voltará ao ar com o remake de "A Viagem", que estreia no "Vale a Pena Ver de Novo" a partir da próxima segunda-feira (12). Na narrativa espírita de Ivani Ribeiro, ele assumiu o personagem Raul.

A confirmação da escalação de Miguel Falabella foi dada pelo próprio em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do "Metrópoles". ""Foi muito emocionante ter voltado ao Projac [atual Estúdios Globo] após tantas realizações. Encontrei velhos amigos e ainda recebi o convite de Luiz Henrique Rios para retornar às novelas. Muito em breve vou entrar na rotina das gravações diárias".

Quem já está no elenco?

Barbara Reis, a Aline de "Terra e Paixão", será Lena, uma mulher que sofre com as tentativas frustradas de ser mãe. Sophie Charlott e é responsável pela protagonista Gerluce. Quem rivalizará com a mocinha é Arminda, encarnada por Grazi Massafera. Dira Paes, Arlete Salles, Guthierry Sotero e Gabriela Loran também estão confirmados na produção.