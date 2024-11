Reproduçao TV Globo Personagens de "Tieta"

Considerada como um dos melhores clássicos da teledramaturgia nacional, "Tieta" ficou enraizada no imaginário do público por personagens emblemáticos e voltará à Globo na próxima segunda-feira (2), no "Vale a Pena Ver de Novo". Além da protagonista-título, interpretada por Betty Faria, outros atores se consagraram pela atuação na trama; relembre

Carmosina (Arlete Salles)

Reproduçao TV Globo Arlete Salles como Carmosina em "Tieta"





Solteira, ela nutre uma paixão secreta que abalará os rumos do folhetim. Carmosina sabe os segredos de todos. Isso porque trabalha em um correio e desenvolveu uma artimanha para ler as cartas sem ser descoberta pelos conterrâneos.

Ricardo (Cassio Gabus Mendes)

Reproduçao TV Globo Cassio Gabus Mendes e Betty Faria como Ricardo e Tieta





Sobrinho de Tieta, Ricardo alçou Cassio Gabus Mendes ao estrelato. Na trama, o ator e a tia acabam vivenciando um romance. Antes de se entregar à paixão que sente pela irmã da própria mãe, Ricardo queria se dedicar ao catolicismo e se tornar padre.





Perpétua (Joana Fomm)

Reproduçao TV Globo Joana Fomm como Perpétua em "Tieta"





Irmã mais velha da protagonista, a megera recalcula rota ao perceber que a protagonista ficou rica. No passado, ela foi a responsável por fazer com que Tieta fosse expulsa da cidade. Além disso, chamou atenção dos espectadores por guardar uma caixa branca misteriosa. O conteúdo do objeto só foi revelado no último capítulo da narrativa.

Peto (Danton Mello)

Bazilio Calazans/Globo Danton Mello como Peto em "Tieta"





Caçula de Perpétua, o garoto ficou conhecido pelas tramas e artimanhas que fazia, principalmente com outras mulheres da novela. O sobrinho de Tieta fazia loucuras para espionar as moças da trama. Em dado momento da história, ele coloca espelhos no chão para ver as calcinhas das damas.

Leonora (Lídia Brondi)

Reproduçao TV Globo Lídia Brondi como Leonora em "Tieta"





Após roubar a cena como Solange Duprat em "Vale Tudo", a atriz voltou à Globo para encarnar Leonora em "Tieta", exibida originalmente em 1989. A personagem chegava em Santana do Agreste com a protagonista e fingia ser filha de um comendador, quando, na verdade, era uma prostituta em São Paulo.