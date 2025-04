Reprodução Instagram/TV Globo Globo revela parte do elenco de 'Vale Tudo'

Adaptado por Manuela Dias apatir da obra original de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva, "Vale Tudo" conta com um time de estrelas nos papéis principais da trama. Os salários negociados com os intérpretes variam de R$ 60 mil a R$ 1 milhão, de acordo com o "Observatório da TV".





Artistas com mais experiência e escalados para papéis de relevância receberiam cachês mais altos, ao passo que os novatos ou artistas de papéis com menos destaque ganhariam menos. Vale ressaltar ainda que, segundo a publicação, há atores que recebem mensalmente, enquanto outros ganham um valor líquido pela produção inteira; confira:

Bella Campos (Maria de Fátima) – R$ 60 mil mensais

Cauã Reymond (César) – R$ 120 mil mensais

Débora Bloch (Odete Roitman) – R$ 200 mil mensais

Taís Araújo (Raquel) – R$ 250 mil mensais

Renato Góes (Ivan) – R$ 300 mil por produção

Humberto Carrão (Afonso Roitman) – R$ 500 mil por produção

Paolla Oliveira (Heleninha Roitman) – R$ 1 milhão por produção

Alexandre Nero (Marco Aurélio) – R$ 1 milhão por produção



Com previsão de término para outubro, "Vale Tudo" deixará a grade da Globo e será substituída por "Três Graças". A próxima narrativa será escrita por Aguinaldo Silva, autor de sucessos como "Tieta", "Fina Estampa", "Senhora do Destino" e "Império". A direção fica a cargo de Luiz Henrique Rios, que dirigiu "Terra e Paixão" (2024).