Reprodução Record TV Lucinha Lins

Lucinha Lins, de 71 anos, voltará às telinhas da Rede Globo nos próximos capítulos de "Volta por Cima", novela das sete escrita por Claudia Souto. A personagem interpretada pela atriz ficará na trama até abril, quando a narrativa chega ao fim e dá lugar à "Dona de Mim", de Rosane Svartman.





Ao iG Gente, a artista detalha como tem sido voltar para o canal. Conhecida pelos papéis que defendeu na teledramaturgia nacional, ela estava longe da líder em audiência há 21 anos e conta que as primeiras gravações dela começam neste próximo sábado (15).





"Estou muito feliz com o convite. Saudade de fazer novela. Estou nervosa, caindo de paraquedas em um núcleo maravilhoso que já está super afinado, mas tenho certeza que vai ser um prazer e uma alegria", pontuou ela, que se afastou da Globo em 2004, ano em que fez uma participação no clássico "Chocolate com Pimenta", de Walcyr Carrasco.





Assim como Camila Pitanga...

Lucinha Lins gravou o remake de "Dona Beja", ainda sem previsão de estreia, para a plataforma de streaming Max e agora retorna à Globo para uma participação especial na faixa das sete. O mesmo ocorre com Camila Pitanga, que estrela "Beleza Fatal" e voltará para a TV aberta na próxima novela de Rosane Svartman, conforme antecipado pela reportagem.





A escalação de Lucinha Lins em "Volta por Cima" foi noticiada pela Coluna Play, do "O Globo", e confirmada ao iG Gente pela atriz.