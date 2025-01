Reprodução Instagram - 27.1.2025 Camila Pitanga

Camila Pitanga, de 47 anos, deve retornar à Rede Globo para compor o elenco de "Dona de Mim", próxima novela das sete do canal, com previsão de estreia para abril deste ano, quando substituirá "Volta por Cima", de Cláudia Souto.







De acordo com apuração feita pela reportagem do iG Gente, a atriz teria sido auxiliada para o novo trabalho por Lisa Eiras, preparadora de atores que já trabalhou com artistas como Debora Bloch, Drica Moraes, Jessica Ellen, Mel Maia, Leona Cavalli, Paulo Lessa e Ana Hikari.





O iG Gente entrou em contato com a assessoria da artista para mais detalhes, mas não obteve retorno até a publicação. Caso retorne, o texto será atualizado.





"Dona de Mim"

Escrita por Rosane Svartman, mesma autora de "Vai na Fé", "Bom Sucesso" e "Totalmente Demais", a trama será protagonizada por Clara Moneke como Leo. Marcello Novaes, Tony Ramos, Cláudia Abreu, Juan Paiva e Giovanna Lancelloti também estão cotados para a narrativa. A direção fica a cargo de Allan Fiterman.