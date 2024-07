Reprodução Instagram - 5.7.2024 Jéssica Ellen, Amaury Lorenzo e Betty Faria

“Família é Tudo” dará lugar a “Volta por Cima” em setembro. A próxima novela das sete já teve as gravações iniciadas e está com o elenco principal formado. Os protagonistas são Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira, que dão vida aos personagens Madalena e Jão .



Os mocinhos farão parte de um triângulo amoroso que conta ainda com Chico , papel de Amaury Lorenzo, que roubou a cena como o bruto Ramiro, de “Terra e Paixão”. Os rapazes lutarão pelo amor da batalhadora Madalena .



No início da trama, a protagonista estará noiva de Chico . Um acidente, no entanto, unirá o destino da mocinha com o de Jão . Dividida entre dois amores, ela acabará dando uma chance ao novo romance que apareceu em sua vida.



A narrativa tem autoria de Claudia Souto , a mesma autora responsável pelas telenovelas “Cara e Coragem” e “Pega Pega” . Substituta de “Família é Tudo”, a próxima novela das sete já está com o elenco principal definido segundo informações do "Gshow"; confira:

Jéssica Ellen assume o protagonismo de 'Volta por Cima' com a batalhadora Madalena Reprodução Fabrício Boliveira interpreta o galã Jão Reprodução Instagram - 5.7.2024 Noivo de Madalena, Chico é interpretado por Amaury Lorenzo, no ar também na 'Dança dos Famosos' Reprodução/Instagram Longe das novelas desde 'Travessia' (2023), Drica Moraes retorna aos folhetins na pele de Joyce Reprodução / Instagram A veterana Betty Faria fica responsável por Beliza na trama de Claudia Souto LEO MARTINS Viviane Araujo já mudou as madeixas para compor o elenco de 'Volta por Cima': ela será uma personagem que ainda não teve o nome divulgado Mayra Dugaich Ailton Graça também está no elenco da nova narrativa das sete e contracenará com Viviane Araujo Reprodução GNT/Globoplay - 24.10.2023 Após vivenciar Pascoal em 'Fuzuê', Juliano Cazarré retorna à faixa das sete Reproduçao TV Globo





