Reprodução YouTube - 12.2.2025 Elisangela Colodeti no 'Jornal Band Minas'

A demissão de Elisangela Colodeti pegou a apresentadora e os próprios colegas de redação de surpresa. É o que a jornalista conta em entrevista à reportagem do iG Gente, nesta quarta-feira (12). A ex-apresentadora do "Jornal Band News" ainda detalha quais rumos pretende seguir no jornalismo.

"A saída foi uma surpresa para toda a redação, pois tínhamos um relação muito boa e já conseguíamos administrar bem a rotina e realizar um bom trabalho juntos, apesar dos desafios estruturais. O motivo, segundo a chefia, foi orçamentário, uma vez que o novo chefe de redação deveria ser incorporado definitivamente à equipe", diz ao iG.





Em relação ao futuro profissional, a jornalista pretende se conciliar em duas áreas que já atua: a acadêmica e a investigativa independente. "Sou professora de jornalismo na Universidade FUMEC (Fundação Mineira de Cultura) há 8 anos. Também atuo no jornalismo investigativo independente, com menos frequência. Por enquanto, vou seguir nessas duas áreas e descansar um pouco, antes de seguir novos caminhos", pontua.

Na entrevista, Elisangela ainda relembrou a saída da Rede Globo. Em 2017, quando deixou o canal, a jornalista elencou como um dos motivos a dificuldade em trabalhar no horário matutino. "Sim. Na Globo ficou complexo conciliar aquela rotina com a chegada de um bebê, que, como a maioria, ainda não dormia a noite toda", destaca.

"Infelizmente, a rotina das mães muitas vezes não é levada em conta, apesar de tantas campanhas em defesa da infância. Na Band, a minha rotina era tranquila. Eu trabalhava durante a tarde e início da noite", detalha a apresentadora.

Colodeti ainda avalia a possibilidade de voltar a um projeto televisivo matutino. Isso porque o filho já cresceu e não demanda mais da presença dela como no período em que era um bebê. "Hoje meu filho já tem condições de viver sem a minha presença contínua. Então, sim, eu poderia avaliar as possibilidades sem o peso da responsabilidade de ter um bebê em casa", conclui.

A reportagem procurou a Band Minas para um posicionamento sobre a demissão, mas não obteve retorno até a publicação deste texto, que será atualizado caso a emissora se manifeste. O espaço segue aberto.