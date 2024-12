Reprodução/SBT A clássica música “Silvio Santos Vem Aí” foi mantida





O SBT exibiu neste domingo (15), durante o 'Domingo Legal', sua tradicional vinheta de fim de ano. A vinheta passou por ajustes de última hora devido a mudanças na equipe. As gravações, iniciadas em 3 de dezembro, precisaram ser refeitas para retirar figuras como Raul Gil e Paulo Mathias, que deixaram a emissora em meio a uma reestruturação que já provocou a saída de diversos funcionários.

Para simbolizar a nova fase, o SBT incluiu rostos inéditos, como o de José Luiz Datena, apresentador do programa 'Tá na Hora', e o Comandante Hamilton, reforçando a ideia de renovação na programação.

Ao mesmo tempo, algumas participações sinalizam continuidade. Danilo Gentili, por exemplo, aparece na vinheta como representante do 'The Noite', o que sugere a permanência do talk show na grade de 2025, pelo menos por enquanto.

A produção manteve elementos que remetem ao legado de Silvio Santos, fundador do SBT. O icônico aviãozinho foi lançado ao ar por apresentadores como Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel, Celso Portiolli, César Filho, Ratinho, Virginia Fonseca e Marcão do Povo.

Além disso, a clássica música “Silvio Santos Vem Aí” foi mantida, encerrando a vinheta com a imagem de um avatar de Silvio Santos, celebrando a chegada de 2025.

No início do mês, Raul Gil chegou a registrar os bastidores de sua participação na vinheta. Em meio à onda de cortes de gastos, a empresa decidiu encerrar o "Programa do Raul Gil" após 14 anos no ar pelo SBT. Com a mudança, o apresentador ficou de fora do vídeo.

"Hoje foi um dia muito especial! Gravei a tradicional vinheta de final de ano do SBT e é sempre uma honra fazer parte dessa família e saber que, através da nossa mensagem, levamos alegria e esperança para milhões de lares no Brasil", escreveu Raul na legenda da publicação.