Foto: Divulgação / SBT 5 músicas para relembrarmos Silvio Santos





A Globo e o SBT farão história neste domingo (15) ao se unirem durante o programa Melhores do Ano do Domingão com Huck para prestar uma homenagem ao lendário apresentador Silvio Santos . A homenagem contará com a participação ao vivo de Patrícia Abravanel , que estará na Globo por 15 minutos.

Se estivesse vivo, Silvio Santos teria completado 94 anos nesta quinta-feira (12). Ele faleceu em agosto de 2024, vítima de complicações decorrentes do H1N1.

De acordo com informações do NaTelinha , a homenagem está programada para ocorrer entre 19h45 e 20h, com transmissão simultânea pelos dois canais. Durante a transmissão, Luciano Huck conversará ao vivo com Patrícia Abravanel, que estará no palco do Domingão.

Reprodução SBT e Globo





As negociações para o evento começaram em abril e se intensificaram nas últimas semanas, com o objetivo de encontrar a melhor forma de celebrar o legado do fundador do SBT . Apesar do sigilo, detalhes da homenagem vazaram nesta sexta-feira (13), dentro da emissora carioca.

O Melhores do Ano contará com 13 categorias que destacam os melhores da dramaturgia, entretenimento e jornalismo, com foco nos profissionais da Globo.