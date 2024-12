Reprodução/Globo RAUL GIL

A cúpula do SBT, liderada por Daniela Beyruti, herdeira de Silvio Santos, definiu nesta sexta-feira (6) mudanças significativas na emissora. Em meio à onda de cortes de gastos, a empresa decidiu encerrar o "Programa do Raul Gil" e "É Tudo Nosso", atração apresentada por Benjamin Back.

As informações foram divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do Portal Léo Dias. Segundo o jornalista, o clima nos bastidores do SBT é de grande tensão devido às demissões e ao encerramento de atrações motivados pela redução de custos.

Além disso, os programas afetados pelos cortes não atingiram as expectativas de audiência. A apresentadora Michelle Barros, que comandava o "Chega Mais", também foi demitida mais cedo.

Paralelamente, a emissora já planeja estratégias para recuperar a audiência e apostar em novos produtos. Entre as novidades está a ida de José Luiz Datena para o "Tá na Hora" e o retorno de Marcão do Povo ao "Primeiro Impacto".

O Portal iG entrou em contato com a assessoria do SBT e aguarda um posicionamento.