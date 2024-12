Reprodução SBT - 15.12.2024 Gaby Spanic e Celso Portiolli no 'Domingo Legal'

Eternizada na teledramaturgia internacional pela interpretação das gêmeas Paulina Martins e Paola Bracho, mocinha e vilã de "A Usurpadora", Gaby Spanic anunciou aos fãs que a emblemática telenovela mexicana voltará a grade do SBT pela oitava vez na emissora das Abravanel.







A revelação se deu neste domingo (15), quando a artista participou do "Domingo Legal", comandado por Celso Portiolli. Spanic agradeceu o carinho dos fãs durante o anúncio da reprise. "Março vai começar novamente. Pela 8ª vez na TV aberta. Muito obrigada, gente. Amo muito vocês", contou.





Gaby Spanic está no Brasil. A famosa, que também é cantora, veio ao país para se apresentar em um show único, no Carioca Club, em Pinheiros, em São Paulo. Dentre as canções interpretadas por ela, destacaram-se: "Yo No Soy de Nadie", "Te Amo a Tiempo" e "La Usurpadora", música que marca a abertura da novela homônima.

A trama de "A Ursupadora"

Transmitida sete vezes pelo SBT, o folhetim conta a história de duas irmãs gêmeas separadas no nascimento. Ao encontrar Paulina, Paola arma uma cilada para a própria irmã e obriga a ingênua mocinha a se passar por ela. O motivo? Paola quer curtir um ano longe do marido, Carlos Daniel (Luis Fernando Colunga), e dos enteados. Traições, mentiras e reviravoltas marcam a narrativa que se consolidou não apenas no Brasil, mas em diversos outros países do mundo.