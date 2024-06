Reprodução/SBT Danilo Gentili critica decisão do SBT com The Noite

Danilo Gentili não poupou críticas ao SBT pela forma como tratam o canal do YouTube do programa The Noite. A plataforma conta com 12 milhões de inscritos e mais de 1 bilhão de visualizações, mas está bloqueado para os Estados Unidos.

O apresentador reclamou da falta de alcance internacional por conta da decisão da emissora e ainda abriu o jogo sobre a monetização do canal.

Durante uma entrevista com a cantora Luka, que mora em Orlando, o comunicador aproveitou o momento para desabafar.

"Eu fiz show lá em Orlando. Aliás, um beijo para todo mundo de Orlando, encheu o teatro lá!", disse Igor Guimarães. No momento, Gentili interrompeu. "Só deixa eu te avisar antes de você continuar: ninguém em Orlando está vendo isso, porque, por algum motivo que eu não entendo, o SBT bloqueou o nosso canal do YouTube em Orlando", disparou.

"Mas a gente está no coração do povo brasileiro que está lá em Orlando", respondeu Igor, tentando abafar.

"Inclusive, que pena. Luka, você mora em Orlando, você vai ter que piratear para poder assistir lá", seguiu o apresentador. "Eu não compreendo por que não é aberto lá. E mesmo se o SBT abrir o nosso canal para os Estados Unidos, a gente é o maior canal que tem no Brasil, mais de 1 bilhão de views... Imagina se abrisse", completou.

Por fim, Gentili abriu o jogo sobre a monetização por trás do canal. "E sabe quanto eu ganho por isso? Nada", finalizou.

