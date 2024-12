Reprodução/Jovem Pan Paulo Mathias foi visto nos bastidores da Band





Paulo Mathias não ficará fora da TV por muito tempo. O jornalista esteve nesta quinta-feira (12), apenas dois dias depois de ter sido dispensado pelo SBT, nas instalações da Band para participar de uma longa reunião com a cúpula da rede.

Ele foi chamado pelos executivos da emissora para debater possíveis novos projetos para o próximo ano, que contará com uma grande renovação em todas as emissoras do conglomerado. Além da TV aberta, a empresa também já tem projetos avançados de reformulação da BandNews TV e do BandSports.

A coluna apurou que a primeira reunião entre o ex-apresentador do Chega Mais e a cúpula da Band foi frutífera. Empolgados com o primeiro encontro, os executivos da emissora até levaram o apresentador para um tour pelas dependências do canal, passando até mesmo pela Redação de Jornalismo.

A sua presença, por sinal, surpreendeu funcionários que trabalhavam no horário. Muitos achavam que o jornalista já havia sido contratado pela emissora -- algo que, ao menos até a publicação deste texto, não aconteceu.

O convite para Paulo Mathias foi feito por Fernanda Ortiz, diretora de produção da Band . Os dois já trabalharam juntos na Jovem Pan: na mesma época em que ele apresentava o Morning Show e o vespertino Três em Um, ela atuava como coordenadora de conteúdo e produção da emissora de Tutinha.

Ele seguiu na empresa até o começo deste ano, enquanto Fernanda se desligou da companhia no final de 2021, pouco depois do conglomerado ter lançado a sua operação televisiva.

Ainda não há uma certeza sobre o que Paulo Mathias pode fazer na emissora. Um dos projetos avaliados na reunião desta quinta foi o comando de uma nova revista eletrônica matinal, que deverá substituir o Bora Brasil no segundo trimestre do próximo ano.

Há ainda a possibilidade de que ele substitua Ana Paula Padrão na apresentação do MasterChef -- seu trabalho no Talk Churras, que chegou a ser um quadro do Chega Mais, é visto pela rede com bons olhos, já que facilitaria a aceitação de seu nome com os anunciantes que buscam afinidade com o gênero culinário.

Procurada pela coluna, a Band não se manifestou até a publicação deste texto.