Reprodução/Band - 17.05.2023 Datena apresentava o 'Brasil Urgente' na Band

O apresentador e jornalista José Luiz Datena estreou nesta segunda-feira (9) na grade do SBT, com o programa vespertino "Tá Na Hora com Datena". O ex-âncora da Band utilizou o momento inicial do programa para citar o fundador da emissora, Silvio Santos, que morreu em agosto de 2024, relembrando um conselho que ganhou dele no início da carreira.



Ele detalhou em seu discuso: "Aqui é mágico. Um orgulho enorme em estar aqui e ser tão bem recebido nessa casa. Sou muito grato a todos os lugares que trabalhei na minha vida, mas com certeza aqui no SBT senti a perspectiva de uma carreira longa e feliz".

O jornalista comemorou a sua entrada na emissora da família Abravanel e disse: "Espero contar com todos vocês do Brasil inteiro. Muito obrigado a todos os grandes profissionais do SBT que me ajudaram a estar aqui hoje. Obrigado à família do Silvio Santos, que forçou a posição de que poderia ter um jornalismo forte como sempre teve. Obrigado a todos que estão comigo a partir de agora. Tenham certeza de que o melhor que pudermos fazer, vamos fazer!"

Ele então relembra o conselho que Silvio o deu: "O grande detalhe é que estou aqui realizando o grande sonho da minha carreira: trabalhando na emissora do maior comunicador de todos os tempos".

Em 2019, o comunicador enfrentou Datena no Jogo das Três Pistas. Na época, Patrícia Abravanel foi quem apresentou a atração e mediou a dinâmica. Silvio, no entanto, emocionou o jornalista com uma fala: "Para mim é um prazer muito grande, em razão da admiração que eu como telespectador tenho pelo seu trabalho, em te ter aqui. Não importa se você é o José Luiz Datena, o que importa é que eu acompanho todo dia na tela. Acompanho sempre que posso. Que Deus permita que você fique por muitos anos ainda".

Datena, às lágrimas, disse: "Você foi o primeiro apresentador da televisão de programas policiais que faz o que faz com o brilhantismo e o talento que você apresenta".

Agradecimento

"Esse foi um dos melhores momentos da minha carreira, com o Silvio. É como se um jogador de futebol fosse elogiado pelo Pelé da comunicação", detalha. "Fiquei durante quase uma semana depois apenas curtindo essas palavras do Silvio, que para mim representam o melhor prêmio da minha carreira", conclui.