Foto: Reprodução Chaves voltou para a programação diária do SBT

O SBT retornou com a reprise de Chaves , sucesso criado por Roberto Gómez Bolaños, na grade da emissora. Na última segunda-feira (09), a série voltou ao canal com duas exibições diária s: no início da tarde, às 12h45, e durante à noite, às 20h45.



Além disso, Chapollin, outra obra que marcou a história da empresa, também passou a ser exibida. Agora, o spin-off vai ao ar todos os dias às 22h45. Em novembro, o SBT chegou a revelar que iria transmitir Chaves, mas voltou atrás após uma reoorganização de suas atrações.

Novidades na programação

Datena , que saiu recentemente da Band, estrou no canal com o Tá no Ar . Na segunda-feira (09), o apresentador iniciou seus trabalhos na nova empresa . A atraçãoé transmitida das 16h45 às 18h30.

Após o cancelamento do Chega Mais , programa que era comandado por Michelle Barros e Regina Volpato , durante as manhãs da emissora são marcadas pelas atrações de cunho jornalístico. Com Marcão do Povo, o Primeiro Impacto inicia às 7h, e por volta das 11h, a versão local do programa segue com Marcia Dantas . Para 2025, ao que tudo indica, uma das grandes apostas é o reality show em processo de desenvolvimento por Boninho .