Reprodução Globo Jennifer Castro no 'Encontro com Patrícia Poeta'

Jeniffer Castro, de 29 anos, tem passado por dias complicados desde o episódio do avião, no qual se recusou a ceder um lugar na janela durante um voo para uma criança de quatro anos que chorava na viagem. Ela usou as redes sociais na última segunda-feira (9) para afirmar que tem sido vítima de ataques virtuais.





Ela ainda diz que não tem conseguido se alimentar bem, tampouco dormir, após o ocorrido. "Demorei a falar porque não estava bem pelo constrangimento que passei no avião e todas as pessoas. E ainda ter que ver esses comentários, não está sendo fácil", lamentou.





"Desde o fato ocorrido não estou dormindo, não estou comendo, não estou bem há dias", acrescentou. Jennifer ainda aproveitou o desabafo para esclarecer que não foi gravada pela mãe da criança que pediu o assento próximo à janela, mas de outra passageira.





"Sempre falei que não era ela. Desde que o vídeo viralizou eu respondo comentários e comento que não foi a mãe que me gravou". Na verdade, quem gravou a bancária foi Eluciana Cardoso.





Relembre

Jennifer Castro viralizou na última quarta-feira (4), quando foi filmada por Eluciana. Na ocasião, Castro tinha se recusado a ceder a poltrona que tinha comprado, do lado de uma janela, para uma criança de quatro anos se sentar. A atitude dividiu opiniões.





Parte dos passageiros concordou com a postura da bancária, enquanto outros queriam que ela tivesse cedido o lugar. Após o caso, Jennifer virou a sensação da internet, acumulou mais de dois milhões de seguidores somente no Instagram e foi entrevistada pela Globo em duas ocasiões, uma no "Encontro com Patrícia Poeta" e outra no "Fantástico". Além disso, a passageira tem feito publicidade nas redes sociais.