Reprodução: Instagram Ruivinha de Marte

Ruivinha de Marte detalhou o treino e a alimentação que a fizeram ganhar 14 kg . Em entrevista à Quem, a influenciadora expressou as metas que prioriza para alcançar o corpo desejado e também mencionou o hate que recebeu.



"Minha meta é pesar 60 kg, no máximo 65 kg, mas já estou muito feliz com 58 kg. Já mudei muito. Eu nunca tinha chegado nem a 50 kg. Eu pesava 44 kg, o meu mínimo foi 43 kg", revelou a ex-peoa.

A cantora explicou como funciona sua dieta e o treino para ganhar massa: "Treino só 40 minutos, pois não posso gastar muito energia, mas é um treino bem pesado. Hoje não pulo mais refeições. Como no horário certinho com todas as suplementações que me ajudam a ganhar massa corpora", entrou em detalhes. A digital influencer disse ser adepta à proteína para ter o resultado necessário.

"Como muita massa, inclusive estou comendo apenas comida em todas as refeições para chegar logo na minha meta. É muito frango desfiado com macarrão, carne cozida, frango cozido, ou seja, muita proteína", afirmou.

Além disso, ela falou a respeito dos ataques de haters: "Via muitos comentários horríveis sobre meu corpo. Isso me fazia muito mal mesmo, nem aguentava mais me ver no espelho tão magra, e o que mais me deixava mal é que não via evolução alguma na academia. Fiquei quase dois anos tentando e nada", relembrou.

Ruivinha de Marte participou de "A Fazenda 14" Reprodução Instagram - 4.12.2024 Ruivinha de Marte posa de biquíni branco Reprodução Instagram - 4.12.2024 Ruivinha de Marte tem se dedicado à musculação Reprodução Instagram - 4.12.2024